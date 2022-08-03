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Panama'da öğretmenler kısmi anlaşmanın ardından greve son verdi

Panama'da öğretmenler kısmi anlaşmanın ardından greve son verdi

Orta Amerika ülkesi Panama'da öğretmenler, hükümetle yürütülen müzakerelerde ilerleme olmasının ardından 1 aydır sürdürdüğü grevi sonlandırdı.

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Orta Amerika ülkesi Panama'da öğretmenler, hükümetle yürütülen müzakerelerde ilerleme olmasının ardından 1 aydır sürdürdüğü grevi sonlandırdı.

Ülkedeki Veragüenses Eğitimciler Derneğinden (AEVE) yapılan açıklamada, ulusal grevin kaldırılacağı belirtilerek, "Yarından itibaren öğretmenler sınıflara dönecek, hükümet ile imzalanan şey anlaşma değildir, taahhüt edilenler takip edilecek." ifadesine yer verildi.

Panama Eğitim Bakan Yardımcısı Ricardo Sanchez de grevin kaldırılması dolayısıyla sendikaları tebrik ederek, "Okulların neredeyse yüzde 90'nı aktif hale geldi, özellikle ulusal düzeyde önemli okullarımıza yeniden dönüşler başladı." dedi.

Panama'da hayat pahalılığı, öğretmen sendikalarının maaşlarının yükseltilmesi talebi gibi gerekçelerle sokağa çıkan binlerce kişi ülkede son 35 yılın en şiddetli protestolarına yol açmıştı.

Krize çözüm bulunması amacıyla Katolik Kilisesinin aracılık ettiği bir diyalog masası kurulmuş ve bütçenin yüzde 6'sının eğitime ayrılması konusunda ortak mutabakat sağlanmıştı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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