Panama'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi öldü Güncel Haberler Orta Amerika ülkesi Panama'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Orta Amerika ülkesi Panama'da göçmenleri taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 33 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Chiriqui kentine gitmek üzere hareket eden otobüs, ülkenin batısındaki Gualaca yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 33 göçmen hayatını kaybetti, 2'si ağır 23 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamu Güvenliği Bakanı Juan Pino, ölümler nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, kazaya yol açan faktörlerin soruşturulacağını söyledi. Panama Cumhurbaşkanı Laurentino Cortizo da açıklamasında, olaydan derin üzüntü duyduğunu kaydederek, "Panama hükümeti, yaralılara gerekli tıbbi müdahaleyi sağlıyor." ifadesini kullandı. Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin Panama üzerinden Meksika'ya, oradan da ABD'ye ulaşmak istedikleri biliniyor. Kaynak: AA / Güncel Orta Amerika Panama Güncel Haberler

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