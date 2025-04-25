Panama'da Darien Geçidi'ndeki Göç Krizi Sona Erdi

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkenin güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Geçidi'ndeki "göç krizinin" sona erdiğini açıkladı.

Mulino, düzenlediği haftalık basın toplantısında, paylaştığı verilere göre nisan ayında Darien Geçidi'nden sadece 73 düzensiz göçmenin geçtiğini söyledi.

Bu rakamın, Nisan 2024'te kaydedilen 29 bin 259 geçişle kıyaslandığında dikkate değer bir düşüşe işaret ettiğini belirten Mulino, geçidin fiilen kapandığını ve "göç krizinin" sonlandığını kaydetti.

Mulino, bu durumun, göç politikalarındaki "önemli çabalarla" ulaştıkları bir başarı olduğunu aktararak, "Artık büyük ölçekli bir göç akını yaşamıyoruz. Her zaman bir miktar hareketlilik olacaktır, ancak geçmiş yıllardaki yoğunluk söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, tersine göçten dolayı yaşanabilecek herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya olmadıklarını ifade eden Mulino, mevcut göç hareketliliğinin yönetilebilir düzeyde olduğunu vurguladı.

Yetkililer de, ABD Başkanı Donald Trump'ın "göç karşıtı" politikalarının etkisiyle, Güney Amerika'dan Darien Geçidi üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmen sayısında belirgin düşüş yaşandığına ve "tersine göç" süreciyle birçok kişinin artık kendi ülkelerine dönmeye başladığına işaret ediyor.

Darien Geçidi

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan Darien Geçidi, ancak yaya şekilde orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk yapıyor.

2023'te 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Darien Geçidi'ni önce Meksika, oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.