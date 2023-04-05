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Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem

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Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), merkez üssü ülkenin Boca Chica kasabası olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 17.18'de yaşandığı kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirild.

Öte yandan Atletico Chiquiri ve CD Universitario karşılaşması deprem nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde market raflarında bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle devrildiği yer aldı.

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Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Orta Amerika Panama Deprem Güncel Haberler

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