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Panama Bandralı Gemiye 26 Milyon Lira Ceza

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Yalova'da balast suyunu denize döktüğü tespit edilen AL LUQTA isimli kuru yük gemisine 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, gemiye 'seferden men' şerhi konuldu.

YALOVA'da Bölge Liman Başkanlığı personeli tarafından balast suyunu denize döktüğü tespit edilen AL LUQTA isimli Panama bandralı kuru yük gemisine 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, gemiye 'seferden men' şerhi konuldu.

Yalova'da AL LUQTA isimli kuru yük gemisinden denize balast döktüğü ihbarı üzerine Bölge Liman Başkanlığı harekete geçti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda geminin bakım onarım amaçlı bir tersanede bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucu balast suyunun denize döküldüğü tespit edildi. Gemiye 26 milyon 656 bin 373 lira ceza kesilerek, seferden men edildi. Geminin acentasına Bölge Liman Başkanlığı'nca yazılan ceza ve men şerhi resmi yazıyla da bildirildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Yalova,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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