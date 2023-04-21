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Panama bandıralı kruvaziyer 'Astoria Grande' 522 yolcusuyla Sinop'a geldi

Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande" 522 yolcusuyla Sinop'a geldi

Güncel Haberler

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 522 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 522 yolcusuyla Sinop Limanı'na demirledi.

Sezonun ilk kruvaziyerinin yolcularını, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlileri karşıladı.

Halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı karşılamanın ardından ziyaretçiler, kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

"Astoria Grande"nin 2 gün kentte kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Panama Rusya Sinop Güncel Haberler

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