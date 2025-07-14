Panama Açıklarında 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Panama açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Burica bölgesinin 206 kilometre uzağında. Depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre. Şu an itibarıyla can veya mal kaybı bildirilmedi ve tsunami uyarısı yapılmadı.
Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Burica bölgesine 206 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel