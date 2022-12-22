Panama, 1989 ABD İşgalini İlk Kez Ulusal Yas Günüyle Andı

PANAMA, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Orta Amerika ülkesi Panama'yı 1989'da işgali ülkede Salı günü ilk kez bir Ulusal Yas Günü ile anıldı.

PANAMA, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Orta Amerika ülkesi Panama'yı 1989'da işgali ülkede Salı günü ilk kez bir Ulusal Yas Günü ile anıldı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo sosyal medyada, "Bugün, 33 yıl sonra ilk kez, ülke (hayatını kaybedenlerin) hayatlarının hatırasının hak ettiği saygı, tanınma ve minnettarlığı gerekli protokol ve ciddiyetle ifade ediyor" dedi.

ABD işgali, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Panama'nın eski lideri Manuel Antonio Noriega'yı tutuklamak için gerçekleştirilmişti.

Cortizo, Jardin de Paz Mezarlığı'nda düzenlenen ve askeri müdahalede ölenlerin yakınlarının ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenin fotoğraflarını paylaştı.

Cortizo şöyle dedi: "Panama, 20 Aralık olaylarında hayatını kaybeden kardeşlerimize borçluydu. Panamalıların şimdiki ve gelecek nesilleri, o günün anlamını bundan böyle daha iyi anlayacaktır."

20 Aralık'ta Şehit Akrabaları Derneği Başkanı Trinidad Ayola, ilk ulusal yas günü ile bu trajik olayın ve olayda hayatını kaybedenlerin resmen tanınması için verilen 33 yıllık mücadelenin son bulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre, işgalde yaklaşık 500 sivil öldürüldü. Ancak İnsan Haklarını Savunma Komisyonu, toplam 2.500 ila 3.000 sivilin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor.