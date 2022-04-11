Pamukova Devlet Hastanesi'nde açılan diyaliz ünitesi hizmete başladı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Pamukova Devlet Hastanesi'nde yeni kurulan diyaliz ünitesi hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni binasında hizmete devam eden hastanede, hasta konforunun ön planda tutulduğu diyaliz ünitesi açıldı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Sena Genç Elden, 5 diyaliz cihazıyla 20 hastaya hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Ünitenin cumartesi günleri de dahil haftanın 6 günü hizmet vereceğini aktaran Elden, "Diyaliz hastalarımızın konforunu düşünerek ünitemizi yataklı olarak dizayn ettik. Burada kaldıkları sürede canları sıkılmaması için ünitemizde her biri için televizyon koyduk. İlçemizde diyalize ihtiyaç duyan hastalarımız için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.