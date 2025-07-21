Pamukova'dan Orman Yangınına Destek

Pamukova'dan Orman Yangınına Destek
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Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekiplere Pamukova'dan sıcak simit ve ikramlarla destek verildi.

PAMUKOVA'DAN DESTEK

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangınına müdahale eden ekiplere Pamukova ilçesinden destek geldi. Pamukova'da faaliyet gösteren bir simit fırınının çalışanları, itfaiye ve destek ekiplerine, sabahın ilk ışıklarıyla sıcak simit, poğaça ve içecek ikram etti. Ekiplere moral vermek istediklerini ifade eden simit fırını yetkilileri, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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