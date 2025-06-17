Pamukova'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, iki sürücü hastaneye kaldırıldı. D-650 karayolunda meydana gelen kazada trafik aksadı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza sonrası çıkan yangında 1 kişi öldü, araçlarda sıkışan 2 şoför hastaneye kaldırıldı.

D-650 karayolu Bilecik istikametinde seyreden 42 ABN 501 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada tır, Sakarya istikametinde seyreden 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırlarla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından 3 tırda yangın çıkarken, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan 06 EBU 208 ve 41 YY 321 plakalı tırların sürücüleri, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin söndürdüğü yangında 42 ABN 501 plakalı tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karayolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, kapalı olan Sakarya istikametinde araçları kaldırma çalışması devam ediyor.

Öte yandan Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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