Pamukova'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 13 Yaralı

Pamukova'da Yolcu Otobüsü TIR'a Çarptı: 13 Yaralı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu Gökgöz Mahallesi mevkii, Bilecik istikametinde meydana geldi. İstanbul-Denizli seferini yapan Asil Taş idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan, Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR'ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR, önünde ilerleyen Ahmet Dereli kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste bulundukları yerde sıkışarak yaralanan yolcuları kurtarırken, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 12 yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun Bilecik istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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