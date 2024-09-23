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Pamukova'da Yol Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Pamukova'da Yol Çalışması Sırasında Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, yol yapım çalışmasının bulunduğu alanda alev alan otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yol yapım çalışmasının bulunduğu alanda meydana gelen kazanın ardından alev alan otomobilde bulunan kadın yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bilecik- Sakarya D-650 karayolunun Hayrettin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pamukova istikametine giden Salim Kaba (73) yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önünde bulunan 03 BB 288 plakalı araca o da önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Salim Kaba yönetimindeki otomobil kazanın ardından alev alırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Salim Kaba ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Saadet Kaba ise yanan araç içinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobildeki yangın söndürülürken kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Pamukova Sakarya

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