Pamukova'da yaylada karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Yüksek kesimlerde kapanan yolları açma çalışmaları yürüten Pamukova Belediyesi ekipleri, Hüseyinli Mahallesi'nde yer alan İnönü Yaylası'nda 6 kişinin 3 gündür mahsur olduğu ihbarını aldı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yaylaya iş makineleri eşliğinde giden Belediye ve jandarma ekipleri, sağlık durumları iyi olan 6 vatandaşı mahalleye ulaştırdı. Kaynak: AA / Güncel Pamukova Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pamukova'da yaylada karda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.