Pamukova'da Yayla Evinde Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Pamukova'da Yayla Evinde Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası'nda Pınar Köse'ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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