Pamukova'da TIR Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Pamukova'da meydana gelen TIR kazasında, bir sürücü hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Pamukova'da kara yolunda Hikmet Şahin (49) idaresindeki TIR'ın karşı şeride geçip Ercüment Düz idaresindeki 06 EBU 208 ve İbrahim Aydınlar yönetimindeki 41 YY 321 plakalı TIR'lara çarpması ve çıkan yangın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada TIR'ın sürücüsü Şahin öldü, diğer sürücüler ise yaralandı.
Ahmet ERDEM-Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA,(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel