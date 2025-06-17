Pamukova'da TIR Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
Pamukova'da meydana gelen kazada, bir TIR'ın karşı şeride geçerek diğer iki TIR'a çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, diğer sürücüler ise yaralandı. Olayın görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Pamukova'da kara yolunda Hikmet Şahin (49) idaresindeki TIR'ın karşı şeride geçip Ercüment Düz idaresindeki 06 EBU 208 ve İbrahim Aydınlar yönetimindeki 41 YY 321 plakalı TIR'lara çarpması ve çıkan yangın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada TIR'ın sürücüsü Şahin öldü, diğer sürücüler ise yaralandı.
HABER: Ahmet ERDEM-Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel