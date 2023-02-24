Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elperek Mahallesi Sait Faik Sokak'ta Ömer K'ye ait kullanılmayan tek katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangının kısa zamanda büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, SEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personeli, SEDAŞ ekiplerinin binaya gelen elektriği kesmesinin ardından yangını söndürdü. Kaynak: AA / Güncel Pamukova Sakarya İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.