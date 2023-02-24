Pamukova'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elperek Mahallesi Sait Faik Sokak'ta Ömer K'ye ait kullanılmayan tek katlı evin çatı kısmında yangın çıktı.
Yangının kısa zamanda büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, SEDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personeli, SEDAŞ ekiplerinin binaya gelen elektriği kesmesinin ardından yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Güncel