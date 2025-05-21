Pamukova'da Taksi Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti

Pamukova'da Taksi Kazasında Şoför Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir taksi, kamyonete arkadan çarptı. Taksi şoförü Mustafa Dere yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazada bir müşteri de yaralandı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kamyonete arkadan çarpan taksinin şoförü Mustafa Dere öldü, araçtaki müşterisi Mustafa K. ise yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik yönüne giden Mustafa Dere yönetimindeki 54 T 5540 plakalı taksi, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada taksi şoförü Dere ile müşterisi Mustafa K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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