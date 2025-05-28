Pamukova'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Pamukova'da Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Kamer Yurtbaşı'na ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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