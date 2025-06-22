Pamukova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Pamukova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Ömer Faruk Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Mekece Mahallesi D-650 Karayolu üst köprü yolu mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk Ö. idaresindeki 54 ACB 878 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ömer Faruk Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Ömer Faruk Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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