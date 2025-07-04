Pamukova'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukova'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Karapınar Mahallesi'nde çıkan makilik alan yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karapınar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da ilaçlama tankerleriyle taşıdıkları suyla destek verdi.

Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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