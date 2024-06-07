Pamukova'da Kediye Kötü Muamele İddiasıyla Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye kötü muamelede bulunduğu iddia edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Pamukova'da bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

Kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişinin Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olaya ilişkin adli tahkikata başlandığı kaydedildi.