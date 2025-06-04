Pamukova'da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Pamukova'da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü Bahadır Yavuz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kamyona arkadan çarpıp altına giren otomobilin sürücüsü Bahadır Yavuz (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-650 kara yolu Pamukova Bölge Trafik İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik yönüne giden Bahadır Yavuz idaresindeki 16 EAE 14 plakalı otomobil, 33 VY 470 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonetin altına giren otomobilin sürücüsü Yavuz, sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahadır Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından çıkarılan Yavuz'un cenazesi, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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