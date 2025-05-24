Pamukova'da Karaca Anlık Olarak Görüntülendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan bir karaca, cep telefonuyla kaydedildi. Çalışmaya giden bir kişi tarafından görüntülenen karaca, otomobilin önünde hızla ilerleyerek ormana doğru gitti.
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde ormana yakın yola çıkan karaca, cep telefonu ile görüntülendi.
Pamukova'da sabah saatlerinde ormana çalışmaya giden kişi, yola yakın noktada karaca gördü. Otomobilin önünde hızla ilerleyip, bir süre sonra ormana doğru giden karaca, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel