Pamukova'da Evde Yangın: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Ahiler Mahallesi'nde muhtar Metin Atov'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, muhtarın annesi 80'li yaşlardaki Ayşe Hanife Atov'un cansız bedeni bulundu.

Atov'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.