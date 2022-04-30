Pamukova'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi - Haberler

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Pamukova'da "Bayramınız kemerli olsun" denetimi

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Pamukova'da 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi

Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, İlçe Emniyet Müdürü Esma Yavaşça ve İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında trafik ekipleriyle denetime katıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Pamukova Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, İlçe Emniyet Müdürü Esma Yavaşça ve İlçe Jandarma Komutanı Aydın Göksu, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde başlatılan "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında trafik ekipleriyle denetime katıldı.

Durdurulan araçların sürücülerine başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulanan Ünlüsoy, Yavaşça ve Göksu, bilgilendirme broşürü dağıtıp, vatandaşların bayramlarını tebrik etti.

Ünlüsoy, bayram tatili dolayısıyla ülke genelinde trafik artışının görüldüğünü belirterek, "Sürücüleri durdurarak hem bayramlarını kutluyoruz hem de başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda kendileriyle küçük sohbet gerçekleştiriyoruz. Bayramda herkese kazasız belasız seyahatler diliyorum." ifadesini kullandı. ???????

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Jandarma, Hisarcık, Göksu, Güncel, Haberler

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