Pamukova'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Bacı Mahallesi mevkisindeki dinlemesi tesisinde şüphe üzerine park halindeki araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta ve içerisindeki O.Ö. ve E.G'nin üst aramasında 88 uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.