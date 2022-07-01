Pamukova'da 43 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pamukova'da 43 parça tarihi eser ele geçirildi

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Pamukova'da 43 parça tarihi eser ele geçirildi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 43 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'ten O.C'nin (49) tarihi eser niteliği taşıyan parçalarla, D-650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkisindeki dinlenme tesisine geleceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, tesise gelen O.C'nin otomobilinde ve üstünde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 36 sikke, 4 yüzük, 3 mühür ve 1 anahtar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova Hisarcık Bilecik Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title