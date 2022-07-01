Pamukova'da 43 parça tarihi eser ele geçirildi
AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 43 parça tarihi eser ele geçirildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 43 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'ten O.C'nin (49) tarihi eser niteliği taşıyan parçalarla, D-650 kara yolu Karapınar Mahallesi mevkisindeki dinlenme tesisine geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, tesise gelen O.C'nin otomobilinde ve üstünde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 36 sikke, 4 yüzük, 3 mühür ve 1 anahtar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel