Pamukkale'ye 2022'nin ilk 5 ayında 431 bin turist geldi - Haberler

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Pamukkale'ye 2022'nin ilk 5 ayında 431 bin turist geldi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Pamukkale'ye 2022'nin ilk 5 ayında 431 bin turist geldi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bu yılın ilk 5 aydaki ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemini geride bırakarak 431 bin 83 olarak kayıtlara geçti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de bu yılın ilk 5 aydaki ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemini geride bırakarak 431 bin 83 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyaca ünlü beyaz travertenleri geçen yılın ilk 5 ayında 127 bin 870 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 431 bin 83 oldu.

Pamukkale, sadece mayısta 190 bin 200 yerli ve yabancı turisti ağırladı. Geçen yıl mayısta ise 38 bin 378 Turist, Pamukkale'yi gezdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Kovid-19 vakalarının azalmasının ardından bölgenin yeniden canlandığını söyledi.

Salgından dolayı tatile çıkamayanların normalleşmeyle bol bol gezmeye başladığını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Bu sayılar bize gösteriyor ki yıl başında koyduğumuz 2 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturabiliriz. Pamukkale'de 2019 yılını aratmayan bir sezon geçirmeyi hatta 2019 yılı rakamlarının da üstüne çıkabileceğimizi umut ediyoruz. Turizmciler olarak bu rakamlar bizlerin yüzünü güldürmeye başladı."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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