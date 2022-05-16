Pamukkale Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı - Haberler

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesi Bahar Şenlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi desteğiyle düzenlenen ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek bahar şenliklerinin açılışı kapsamında üniversite kampüsünde mehteran takımının da katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törende konuşan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, şenliklere katılacak tüm öğrencilerin güzel vakit geçirmeleri için tüm organizasyonların tamamlandığını söyledi.

Halk oyunu gösterileri ve konserlerin düzenlendiği etkinlikte teleferik bölgesinden havalanan paraşüt sporcuları üniversite alanına iniş yaptı.

Ünlü şarkıcıların da sahne alacağı PAÜ Bahar Şenlikleri'nde 19 Mayıs'ta "Kıraç" ve 20 Mayıs'ta "Gripin" konser verecek.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve üniversite yetkilileri katıldı.