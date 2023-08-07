Pamukkale TV Genel Yayın Yönetmeni Bahadır Kelci'nin Ağabeyi Kürşat Kelci Son Yolculuğuna Uğurlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yayın yapan Pamukkale TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Bahadır Kelci'nin hayatını kaybeden ağabeyi Kürşat Kelci son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Bahadır Kelci'nin bir süredir Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören ağabeyi Kürşat Kelci, 48 yaşında hayatını kaybetti. Kürşat Kelci'nin ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, helallik alınması için Tavas merkez Orta Mahalledeki baba ocağına getirildi. Kürşat Kelci için daha sonra Tavas merkez Mestanağa Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Başkanı Erdal Işık, Denizli İhracatçılar Birliği Denel Sekreteri Uğur Dayıoğlu, DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, Pamukkale TV Genel Müdürü Mustafa Çivi, Kelci ailesinin yakınları ve gazeteciler katıldı.

2 çocuk babası Kürşat Kelci'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçeye bağlı Horasanlı Mahallesinde bulunan aile mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurladı. - DENİZLİ