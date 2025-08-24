Pamukkale'deki Orman Yangını Nedeniyle 1 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir kişi gözaltına alındı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilmişti. Ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürmüş, yangının sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.