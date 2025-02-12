Pamukkale'deki Engelli Bakım Merkezinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Pamukkale Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel engelli bakım merkezinin çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tahliye edilen merkezdeki 78 kişi, Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteline yerleştirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine, olay yerinde incelemede bulunduğunu, yangının çamaşırhanede çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

İtfaiye ekibinin yangına hızlı müdahale ettiğini anlatan Coşkun, "Ekiplerimiz yangını kısa sürede söndürdü. Binada kalanlar jandarma tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.???????