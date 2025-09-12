Pamukkale'de Yürüyüş Yaparken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, parkta yürüyen 67 yaşındaki Adem Akkalp, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkalp'in kalp krizi geçirdiğini belirledi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pamukkale Mahallesi'nde parkta yürüyen Adem Akkalp (67), aniden fenalaşarak yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkalp'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.
Akkalp, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel