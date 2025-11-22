Haberler

Pamukkale'de Yaya Kazası: Hayatını Kaybeden 68 Yaşındaki Adam

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 68 yaşındaki Yalçın Maviş, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Deliktaş Kavşağı'nda yaşanan kazada yaralanan Yalçın Maviş (68), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

S.O. idaresindeki 20 FV 895 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Deliktaş Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Maviş'e (68) çarpmıştı. Ağır yaralanan Maviş, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
