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Pamukkale'de Yangın Çıkan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Pamukkale'de Yangın Çıkan Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan minibüs yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu acil servise bildirdi ve yangın yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Nihat Fidan yönetimindeki plakası belirlenemeyen minibüsün motor kısmından Güzelpınar Mahallesi'nde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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