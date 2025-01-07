Pamukkale'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Bekir Bilgiç (62) yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bekir Bilgiç (62) idaresindeki 20 AKS 427 plakalı traktör, Akköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilgiç'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel