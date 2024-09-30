Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazasına karışan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih S'nin kullandığı 20 ALT 927 plakalı motosiklet, Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran 54 HH 572 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Mehmet Kale (27) yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.