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Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Ankara Bulvarı'nda bir hafif ticari aracın çarpışmasının ardından meydana geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazasına karışan otomobile çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih S'nin kullandığı 20 ALT 927 plakalı motosiklet, Ankara Bulvarı'nda daha önce bir hafif ticari araçla çarpıştığı için yol ortasında duran 54 HH 572 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Mehmet Kale (27) yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kale'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı sürücü, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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