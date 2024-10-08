Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 24 yaşındaki sürücü Mehmet Ulusan hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Ulusan (24) yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, Denizli Çevre Yolu Honaz Tüneli yakınlarında önünde ilerleyen Y.C. idaresindeki 20 BJ 692 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Ulusan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ulusan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.???????