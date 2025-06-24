Pamukkale'de Torpil Faciası: Baba ve Oğul Yaralandı

Pamukkale'de Torpil Faciası: Baba ve Oğul Yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokaktan atılan torpilin isabet etmesi sonucu 14 yaşındaki Mevlüt Uludağ yaralanırken, babası Kemalettin Uludağ da müdahale sırasında yaralandı. Olayla ilgili iki kişi yakalanarak serbest bırakıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki kişinin sokaktan geçerken yakıp attığı torpil, ikinci kattaki evinde uyuyan Mevlüt Uludağ'a (14) isabet etti. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Kemalettin Uludağ'ın (49), eline aldığı torpil patladı. Baba-oğul yaralanırken, gözaltına alınan 18 yaşındaki 2 şüpheli "Eğlence olsun" diyerek torpil attıklarını söyledi.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde 6 Haziran saat 01.30 sıralarında ikinci kattaki evinin salonundaki koltukta uyuyan Mevlüt Uludağ'ın göğsüne, sokaktan yakılıp atılan bir torpil isabet etti. Bu sırada odada oturan babası Kemalettin Uludağ, oğlunu kurtarmak için torpili alıp atmak istedi. Torpil, Uludağ'ın elinde patladı. Yaralanan baba-oğul, çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemalettin Uludağ'ın sağ el işaret parmağında kırık oluştuğu, oğlunun da boynundan ve sırtından yaralandığı anlaşıldı. Baba-oğul tedavileri sonrası taburcu edildi.

YAKALANIP, SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin M.A. (18) ve T.S. (18) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde; baba ile oğlunu tanımadıklarını, torpili eğlence amaçlı attıklarını söyledikleri öğrenildi.

'OĞLUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Torpil satışının yasak olduğunu ancak buna rağmen bakkallarda satışının devam ettiğini söyleyen dondurmacı Kemalettin Uludağ, "Kimseyle bir sorunumuz yok. Böyle bir olayda bizim suçumuz ne? Uyuyan oğlumun üzerine torpil isabet etti. Göğsündeki torpili görünce alıp, atmaya çalışırken de elimde patladı. Hem ben hem de oğlum yaralandı. Torpili fark etmesem ve müdahale etmesem o torpil elimde değil, oğlumun göğsünde patlayabilirdi. Belki de oğlum bu olayda hayatını kaybedebilirdi. Torpil satışının denetlenmesini istiyoruz. Şüpheliler de mutlaka cezasını çekmeli" dedi.

'HALA KULAĞIM ÇINLIYOR'

Boynunda ve sırtında yanıklar oluşan Mevlüt Uludağ ise "Torpil patladığında yüksek bir ses çıktı. Hala kulağım çınlıyor. Bu sesi duyduğumda tabanca sesi sandım. Olay sırasında çok korktum, hala korkuyorum. Şimdi odada tek kalmaya bile korkuyorum. Babam fark etmese bu olayda hayatımı kaybedebilirdim, o yüzden halime şükrediyorum. Eve torpil atmak nasıl bir şey? Biz de yaşımız küçükken torpille oynardık ama hiçbir zaman eve torpil atmadık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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