Pamukkale'de Spor Salonuna Silahlı Saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atalar Mahallesi 892 Sokak'taki spor salonunun önüne motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip elindeki tüfekle salonun kapısına ateş açtı.

Polis, olaydan sonra uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şüphelilerden biri saldırıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde iki kişi bulunan motosikletin spor salonu kapısı önünde durması, araçtan inen bir kişinin tüfekle kapıya ateş açması, diğerinin de cep telefonuyla saldırıyı kaydetmesi ve ardından uzaklaşmaları yer aldı.