Pamukkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki araç kiralama firmasına gelen ve H.H.Ç ile iş yeri sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda emekli polis olduğu öğrenilen H.H.Ç. (53), tabancayla ateş edip kaçmaya çalıştı.

Bacağından yaralanan A.D, olaydan sonra kaçmaya çalışan H.H.Ç'yi döner bıçağı kullanarak sokakta sırtından ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.