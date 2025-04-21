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Pamukkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda bir emekli polis tabanca ile ateş açarken, iş yeri sahibi döner bıçağı ile karşılık verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki araç kiralama firmasına gelen ve H.H.Ç ile iş yeri sahibi A.D. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda emekli polis olduğu öğrenilen H.H.Ç. (53), tabancayla ateş edip kaçmaya çalıştı.

Bacağından yaralanan A.D, olaydan sonra kaçmaya çalışan H.H.Ç'yi döner bıçağı kullanarak sokakta sırtından ve bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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