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Pamukkale'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 25 yaşındaki Mehmet D. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ruhsatsız silahlar bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde tadilat yapılan iş yerinde arkadaşlarıyla oturan Mehmet D. ile buraya gelen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tarafların dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan Mehmet D. (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan D.S. ile M.A. sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 3 silah ve bıçak ele geçirdi.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu edilen 2 kişiyle birlikte B.G, Y.B. ve O.A'yı gözaltına aldı.

Kavganın daha önceden ölen Mehmet D. ile D.S. arasında küfürleşmeden dolayı çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yaşamını yitiren Mehmet D'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

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