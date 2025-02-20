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Pamukkale'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Pamukkale'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Zeytinköy Mahallesi'nde gerçekleşti ve olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Süleyman Torga idaresindeki 48 ANA 517 plakalı kamyonet, Zeytinköy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Mehmet Egeli (40) yönetimindeki 07 FEB 53 plakalı otomobille çarpıştı.???????

Sağlık ekipleri otomobildeki Kadir Egeli'nin (17) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan iki çocuk Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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