Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Pamukkale'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı
Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı, dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 20 EN 986 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'ndaki trafik ışıklardan U dönüşü yaptığı esnada, A.Ç. yönetimindeki 16 ALE 119 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ve arkasındaki S.N.B ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
