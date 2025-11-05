Haberler

Pamukkale'de Oto Galeride Yangın: 5 Araç Zarar Gördü

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir oto galeride çıkan yangında, 5 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler içerdeki 5 araca da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Oto galeride ve araçlarda hasar oluştu.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel



