Pamukkale'de Oto Galeride Yangın: 5 Araç Zarar Gördü
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir oto galeride çıkan yangında, 5 araç zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oto galeride çıkan ve 5 araca zarar veren yangın söndürüldü.
Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler içerdeki 5 araca da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Oto galeride ve araçlarda hasar oluştu.
Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel