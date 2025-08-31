Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.
Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel