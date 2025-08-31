Pamukkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede yangının bir besihanenin bahçesinde yapılan temizlik sırasında çıktığını belirledi.

Bunun üzerine yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Cebinizde bir servet yatıyor olabilir! Sıradan görünen bu madeni para, binlerce Euro değerinde

Sıradan görünen bu madeni paranın değeri binlerce Euro'yu buluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı

Fenerbahçe Mourinho sonrası rekor kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.