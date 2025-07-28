Pamukkale'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, 75 Gün Sonra Tedavi Gördüğü Hastanede Öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Mert Annaç, 75 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, 75 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Mert Annaç (21) idaresindeki plakasız motosiklet 15 Mayıs'ta, Kayıhan Mahallesi'nde park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Annaç, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel