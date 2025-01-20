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Pamukkale'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Pamukkale'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdullah İşçen, kaza sonucunda yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

S.K'nin kullandığı 20 FZ 022 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki Deliktaş Köprülü Kavşağı'nda motosikletli kurye Abdullah İşçen (24) idaresindeki 09 AIK 531 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü İşçen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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